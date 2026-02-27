Nyheter

Diakonia: Värsta scenariot är om regeringen lägger ned Sida

Myndighetens generaldirektör fick gå på dagen • Mattias Brunander på Diakona: ”Hoppas verkligen att det här ledningsskiftet blir bra och att det inte används som en ursäkt för ytterligare dåliga beslut för svenskt bistånd”

Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), till vänster, tillsammans med Sidas generaldirektör Jakob Granit vid en pressträff i september 2025.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
En chans till nystart eller ett omen om ytterligare neddragningar? Att biståndsorganet Sidas generaldirektör Jakob Granit har fått lämna sin tjänst, lämnar fältet öppet för många frågor.

