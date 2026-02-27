Nyheter
Diakonia: Värsta scenariot är om regeringen lägger ned Sida
Myndighetens generaldirektör fick gå på dagen • Mattias Brunander på Diakona: ”Hoppas verkligen att det här ledningsskiftet blir bra och att det inte används som en ursäkt för ytterligare dåliga beslut för svenskt bistånd”
Bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa (M), till vänster, tillsammans med Sidas generaldirektör Jakob Granit vid en pressträff i september 2025.
Claudio Bresciani/TT
En chans till nystart eller ett omen om ytterligare neddragningar? Att biståndsorganet Sidas generaldirektör Jakob Granit har fått lämna sin tjänst, lämnar fältet öppet för många frågor.