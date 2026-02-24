Nyheter

Prästen Anna, 43, har fått fem barn på egen hand

Blev oplanerat gravid första gången som 16-åring • Har valt singelliv och fått fem barn till med hjälp av privata spermadonatorer.

Sex barn och ett barnbarn. Fr.v. Alma, 13, Linnea, 5, Anna, 43, Nathanael, 3, Olga, snart 10, Cindy, 26 med barnbarnet Ellinor, 7, samt Isak, 8 år.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

”Men, det är ju en människa!” utropade Anna Smolman när hon som 16-årig fick se ett ultraljud på sitt oplanerade barn. Sedan dess har hon fött fem till – alla med hjälp av insemination – och utbildat sig till präst.

