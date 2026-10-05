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Försvarets nya regler för fältpräster orsakar spricka med Svenska kyrkan
Halmstads församling har avbrutit mångårigt samarbete
Försvarsmakten växer så det knakar och årets kull värnpliktiga är den största på 20 år. Samtidigt väcker ett nytt reglemente för militär själavård starka känslor inom Svenska kyrkan.
Anders Wiklund/TT
Försvarsmakten håller på att ta fram ett nytt reglemente för själavårdande präster. Nu höjs kritiska röster inom Svenska kyrkan och i Halmstad har församlingen avbrutit ett mångårigt samarbete med garnisonen i staden.