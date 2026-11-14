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Inspektionens svar om bullbak väcker nya frågor hos kyrkan

Andreaskyrkan i Klippan efter förtydligandet: Får man servera en hembakad kaka på styrelsemöten, men inte på en Alphakurs?

Ska Andreaskyrkan baka, måste det ske i församlingsköket, inte hemma hos medlemmarna.
Eva Janzon Reporter
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Nej, att återigen servera hembakade bullar verkar det inte bli tal om hos Andreaskyrkan i Klippan. Däremot kan man få lov att dela på ”någons privata kaka” vid ett slutet styrelsemöte, enligt miljöförvaltningen i kommunen.

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