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Svenska landslaget ”svämmar över av gudfruktiga spelare”

Tro och religion i fokus då herrlandslaget i fotboll ska spela i helgen

Svenska spelare jublar efter att ha tagit sig till VM, där Dejan Kulusevski fick fira med sina lagkamrater som skadad. Nu gör han comeback, och berättar om vad tron har betytt under den långa skadeperioden.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Allt fler uppmärksammar nu den historiska förändringen av det svenska fotbollslandslaget, där religiösa uttryck har blivit det nya normala. Det märktes inte minst på frågorna inför de avgörande matcherna i Nations Leauge. 

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