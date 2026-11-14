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Svenska landslaget ”svämmar över av gudfruktiga spelare”
Tro och religion i fokus då herrlandslaget i fotboll ska spela i helgen
Svenska spelare jublar efter att ha tagit sig till VM, där Dejan Kulusevski fick fira med sina lagkamrater som skadad. Nu gör han comeback, och berättar om vad tron har betytt under den långa skadeperioden.
Pontus Lundahl/TT
Allt fler uppmärksammar nu den historiska förändringen av det svenska fotbollslandslaget, där religiösa uttryck har blivit det nya normala. Det märktes inte minst på frågorna inför de avgörande matcherna i Nations Leauge.