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Fortsatt nedgång för frikyrkorna enligt Frikyrkoundersökningen
Öyvind Tholvsen varnar samtidigt för att tolka resultat som ett motbevis för tesen om en pågående Jesustrend
Antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige har minskat från 2 224 till 2 024 under de senaste fem åren. Internationella församlingar står för en hög andel av nedläggningarna. Bilden, som är ett montage, visar den kristna konferensen ”The Festival of life – the latter rain” i Stockholm, som 2016 samlade många internationella församlingar.
Natanael Gindemo (Bilden är ett montage)
Antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige har minskat från 2 224 till 2 024 under de senaste fem åren och för första gången på länge syns nedgången även i storstadsregionerna. Dessutom står internationella församlingar för en stor andel av nedläggningarna. Det är några av slutsatserna i den senaste Frikyrkoundersökningen.