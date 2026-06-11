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Fortsatt nedgång för frikyrkorna enligt Frikyrkoundersökningen

Öyvind Tholvsen varnar samtidigt för att tolka resultat som ett motbevis för tesen om en pågående Jesustrend

Antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige har minskat från 2 224 till 2 024 under de senaste fem åren. Internationella församlingar står för en hög andel av nedläggningarna. Bilden, som är ett montage, visar den kristna konferensen ”The Festival of life – the latter rain” i Stockholm, som 2016 samlade många internationella församlingar.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
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Antalet frikyrkoförsamlingar i Sverige har minskat från 2 224 till 2 024 under de senaste fem åren och för första gången på länge syns nedgången även i storstadsregionerna. Dessutom står internationella församlingar för en stor andel av nedläggningarna. Det är några av slutsatserna i den senaste Frikyrkoundersökningen.

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