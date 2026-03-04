Nyheter
Frälsningsarméns nya ledare får ta över utmanande vision om att dubbla medlemsantalet
Lisbeth Andersen till Dagen: ”Vi ska göra vad vi kan, sedan är det Gud som ger växten.”
Lisbeth Andersen, ny ledare för Frälsningsarmén i Sverige.
Frälsningsarméns nästa samfundsledare i Sverige kommer från Danmark. Hon är passionerad för barn- och unga samt för församlingsutveckling. Lisbeth Andersen har varit Frälsningsofficer på olika håll i Europa i 40 års tid – och bor sedan några år i Schweiz.