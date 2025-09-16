Nyheter

Fritidskortet lanserat – få kristna barnverksamheter vill ta del av satsningen

Fritidskortet är ett sätt att sporra barn mellan 8 och 16 år till en aktiv fritid • Bara 2 av de första 500 föreningarna som godkändes i satsningen har kyrkor i ryggen. 

Kyrkor kan få ekonomiskt ersättas för aktiviteter som barn och unga måste betala en avgift för att delta i.
Eva Janzon
Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Intresset bland kristna ungdomsorganisationer för att ta del av regeringens satsning fritidskortet är lågt. Av drygt 500 föreningar som hade registrerats som utförare den 25 augusti var bara två kristna.

