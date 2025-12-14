Nyheter
Christian Mölk om bråket med KD: ”Jag inser att jag har trampat på en öm tå”
Pingstpastorn kritiseras för att ha tagit partipolitisk ställning, men menar själv att det är rätt av honom som pastor att kritisera makten då det är befogat
Christian Mölks utspel har blivit hett omdebatterat, inte minst i sociala medier.
Privat
Gjorde han rätt eller gjorde han fel? Pingstpastor Christian Mölks protest mot Tidöpartierna och KD har skapat en stor debatt. Själv väljer han att klä på sig en vinterjacka.