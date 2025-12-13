Nyheter

Blev misstrodd i Sverige – nu är Marcus Jacobsson kanadensisk medborgare

”Erfarenheten med Migrationsverket har påverkat mig starkt”, säger Marcus Jacobsson till Dagen – konvertiten som inte fick sin tro godkänd i Sverige

Konvertiten Marcus på plats i S:ta Ragnhilds kapellförsamling för sex år sedan, platsen där han brukade fira gudstjänst varje söndag.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
Publicerad

Han kom till tro på Jesus i Sverige, men blev misstrodd av en handläggare på Migrationsverket som bar slöja som inte ansåg att han var kristen. Nu har Marcus Jacobsson blivit kanadensisk medborgare. 

