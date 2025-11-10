Nyheter

Frivilliga församlingsledare – en slumrande kraft i Pingst?

Thomas Österberg: Ett forum har nu skapats för kompetenshöjning och att få samtala om den egna ledarrollen utifrån Bibeln

Pingstpastorer på konferensen Pingst pastor international på Scandic Infra city.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Parallellt med att Pingst FFS ska hitta en ny nationell ledare samlar rörelsen cirka 1 500 församlingsledare till utbildning vid åtta tillfällen under läsåret. Förhoppningen är att också bygga ett nytt ledarnätverk som komplement till pastorsnätverket.

