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Här gör Ebba Busch som Martin Luther – spikar upp sina teser

KD-ledaren sticker ut hakan under Almedalsveckan genom att lova satsningar på ”mjuka frågor” och välfärd framför skattesänkningar

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) spikar upp ett plakat i samband med en pressträff när Almedalsveckan inleds på måndagen.
Jacob Zetterman Reporter
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Den store reformatorn Martin Luther spikade upp 96 teser på kyrkdörren i Wittenberg och förändrade världen. KD-ledaren Ebba Busch nöjde sig med 22 politiska förslag, då hon hamrade fast partiets politik på en pelare i Almedalen.

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