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Här gör Ebba Busch som Martin Luther – spikar upp sina teser
KD-ledaren sticker ut hakan under Almedalsveckan genom att lova satsningar på ”mjuka frågor” och välfärd framför skattesänkningar
Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) spikar upp ett plakat i samband med en pressträff när Almedalsveckan inleds på måndagen.
Henrik Montgomery/TT
Den store reformatorn Martin Luther spikade upp 96 teser på kyrkdörren i Wittenberg och förändrade världen. KD-ledaren Ebba Busch nöjde sig med 22 politiska förslag, då hon hamrade fast partiets politik på en pelare i Almedalen.