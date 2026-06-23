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Här utlyser biskop Erik Eckerdal frid över Almedalsveckan
Det är valår och kyrkornas budskap i den inledande gudstjänsten var att respektera varandra – även då man tycker olika
Erik Eckerdal, biskop i Visby stift, delar ut välsignelsen till alla som kommit till den ekumeniska gudstjänsten i domkyrkan.
Jacob Zetterman
Det är valår och årets politikervecka i Almedalen väntas bli stentuff. Från kyrkornas håll invigde man med budskapet att visa respekt även för meningsmotståndare, där gudstjänsten avslutades med att biskop Erik Eckerdal lyste Guds frid över veckan som kommer.