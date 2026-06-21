Han får inte vara kvar som fältpräst på grund av sin äktenskapssyn

Hemvärnet Hemvärnet är en del av Försvarsmakten.

Alla som är med i Hemvärnet är frivilliga. I stället för anställning tecknas ett avtal med Försvarsmakten om att tjänstgöra ett visst antal dygn per år för utbildning och träning. Avtalet innebär samtidigt att det är plikt som gäller vid höjd beredskap eller krig.

I drygt tio års tid har Karl-Henrik Wallerstein, till vardags kyrkoherde i Göteryds pastorat, varit fältpräst i Hemvärnet. Men efter en konflikt rörande samkönade äktenskap är han inte längre välkommen i Försvarsmakten.

– Jag är ledsen och tycker att det är väldigt tråkigt, säger han.

Problemen började för snart ett halvår sedan då Karl-Henrik Wallerstein, inför en omplacering, bestämde sig för att vara tydlig med att han inte viger samkönade par.

Han berättar för Dagen att en annan präst hade tackat nej till tjänsten med hänvisning till att vederbörande inte kunde tänka sig att förrätta en samkönad vigsel.

– För mitt samvetes skull kände jag att jag var tvungen att förklara att jag har samma hållning, säger han till Dagen.

Responsen blev att han inte var välkommen till bataljonen och på ett senare möte fick Karl-Henrik Wallerstein dessutom veta att det saknades förtroende för honom och att hans uppdrag inom Försvarsmakten skulle avslutas.

20–30 dagar per år på Försvarsmakten

Det var Rysslands annektering av Krim år 2014 som väckte Karl-Henrik Wallersteins intresse för att vara fältpräst. Året efter genomgick han en säkerhetsprövning och 2016 blev han en del av Försvarsmakten.

De sista åren har han lagt 20–30 dagar per år på Försvarsmakten och efter tio år av olika utbildningar, senast pistolutbildningen, blev han nyligen klar med hela utbildningspaketet.

Karl-Henrik Wallerstein. Privat

Men nu talar alltså det mesta för att Försvarsmakten aldrig kommer att kunna dra nytta av hans kunskaper.

– Jag är ledsen och tycker att det är väldigt tråkigt, säger han.

Mitt i besvikelsen skulle Karl-Henrik Wallerstein, som 2025–2026 var ordförande för Förbundet militära själavårdare, gärna se att frågan om avvägningen mellan religionsfrihet och hbtq-personers rätt till likabehandling prövas juridiskt. Därför har han anlitat en jurist och tillsammans överväger de om en anmälan eventuellt ska skickas in till Diskrimineringsombudsmannen eller Justitiekanslern.

Hänvisar till värdegrunden

Kyrkans tidning var först med att rapportera om Försvarsmaktens beslut gällande Karl-Henrik Wallerstein och i en kommentar till tidningen säger överste Anders Malm, som fattade beslutet att säga upp kontraktet med kyrkoherden i Göteryds pastorat, att det är ett krav för alla fältpräster att de ska kunna förrätta vigslar i fält.

– Det är inte förenligt med Försvarsmaktens värdegrund att inte viga samkönade par.

Försvarsmaktens presschef Jonas Beltrame-Linné är inne på samma linje. Han säger till Kyrkans tidning att det ända sedan 2009, då äktenskapsbalken blev könsneutral, har funnits ett krav om att alla fältpräster måste kunna viga samkönade.

Någon hänvisning till exakt var i värdegrunden detta finns angivet ger varken Anders Malm eller Jonas Beltrame-Linné – och på en direkt fråga från Dagen om var fältprästens uppdrag finns beskrivet pekar Jonas Beltrame-Linné på att det står i värdegrunden att den är skriven för att vara allmängiltig för samtliga anställda, frivilliga eller värnpliktiga.

”Nyckelordet där, vilket då även innefattar fältpräster, som svarar på din fråga är ordet ‘samtliga’.”

Diskuterades inte vid starten

Att det sedan 2009 finns ett krav inom Försvarsmakten på alla fältpräster att de måste kunna viga samkönade tillbakavisar Karl-Henrik Wallerstein bestämt:

– Det har inte varit ett krav sedan 2009 för oss fältpräster, säger han till Dagen och tillägger att frågan inte heller diskuterades i samband med att han började arbeta inom Försvarsmakten.

Däremot konstaterar han att sådana signaler har kommit på senare år.