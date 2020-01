Här är länderna där kristna förföljs som värst

Nordkorea, Afghanistan och Somalia toppar den mindre smickrande listan på länder där förföljelse av kristna är som värst. Varje år presenterar den kristna organisationen Open Doors sin ”World watch list” där de presenterar de 50 värsta länderna för kristna.

De konstaterar att i 11 länder pågår extrem förföljelse och i ytterligare 34 länder mycket allvarlig förföljelse. Majoriteten av länderna som finns på listan ligger i Nordafrika, Mellanöstern och Sydostasien, medan länderna i Europa, nästan hela Syd- och Nordamerika och de södra delarna av Afrika hamnar utanför listan.

Open Doors pekar i sin rapport ut fem trender när det gäller hot för kristna att kunna utöva sin tro.

Övervakningsstaten

En av dessa trender handlar om att övervakningsstaten är på frammarsch. I täten går Kina som med hjälp av modern teknik försöker tämja sina medborgare.

Att kommunistpartiet i Kina sedan länge är avogt inställd till religion är väl känt och en smärre skandal har blossat upp på senare tid då rapporter om stora interneringsläger för muslimer blivit kända för omvärlden. Uppemot en miljon muslimska kineser uppges ha frihetsberövats för att omskolas ideologiskt.

Staten motarbetar

Men även kristna motarbetas på olika sätt av staten.

”Eftersom man inte kan sätta de drygt 90 miljoner kristna bakom galler satsar man på att övervaka dem i stället”, konstaterar Open Doors i sin rapport.

Exempelvis ser de biometrisk teknologi och artificiell intelligens som ett hot för religionsfriheten, inte minst tekniken där det går att kontrollera människor via ansikts­igenkänning. Via kameror går det att se vem som kommer in och ut ur en kyrka. Enligt Open Doors har man i Kina redan på sina håll infört ett förbud för barn under 18 år att gå in i vissa kyrkor.

Muslimsk extremism

Open Doors pekar alltså ut fem trender som gör att kristna förföljs runt om i världen. Tre av dem är knutna till muslimsk extremism. Delvis handlar det om militanta rörelser i svaga stater i Afrika söder om Sahara. Boko Haram i Nigeria är den namnkunnigaste, men enligt Open Doors finns i dag 27 olika militanta islamiströrelser i den här regionen.

Även en mer radikal form av islam sprider sig i Syd- och Sydost­asien, vilket också är en trend som Open Doors pekar på. Slutligen vill de lyfta fram stridigheter och politisk oro i Syrien och Irak. I dagsläget går det bara att delvis knyta detta till muslimsk extremism då terrorsekten Islamiska staten numera är militärt besegrat. Men efter nio års inbördeskrig i Syrien och oroligheter i Irak har det satt sina spår för regionens kristna minoritet.

”I Irak fanns det 1,5 miljoner kristna före 2003, i dag beräknas omkring 200 000 kristna finnas i landet, en minskning med 87 procent på en enda generation”, konstaterar Open Doors.

Organiserad brottslighet

Den femte trenden som Open Doors lyfter fram är organiserad brottslighet i Latinamerika som drabbar kyrkoledare som vågar sätta sig upp mot brottssyndikat. Det är också anledningen till att Colombia, som enda land i Sydamerika, återfinns på deras 50-lista.

Här är länderna där det råder extrem förföljelse av kristna

Nordkorea

Afghanistan

Somalia

Libyen

Pakistan

Eritrea

Sudan

Jemen

Iran

Indien

Syrien

Här är länderna där det råder mycket allvarlig förföljelse av kristna

Nigeria

Saudiarabien

Maldiverna

Irak

Egypten

Algeriet

Uzbekistan

Myanmar

Laos

Vietnam

Turkmenistan

Kina

Mauretanien

Centralafrikanska republiken

Marocko

Qatar

Burkina Faso

Mali

Sri Lanka

Tadzjikistan

Nepal

Jordanien

Tunisien

Kazakstan

Turkiet

Brunei

Bangladesh

Etiopien

Malaysia

Colombia

Oman

Kuwait

Kenya

Bhutan

Här är länderna där det råder allvarlig förföljelse av kristna

Ryssland

Förenade Arabemiraten

Kamerun

Indonesien

Niger