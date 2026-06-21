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Hockeycoachen bad för spelarens skadade axel – slapp opereras 

Elittränaren Pelle Hånberg på Nyhemsveckan om att stå för Jesus i idrottsvärlden

Hockeytränaren Pelle Hånberg talade på evenemanget Nattmacka för män på Nyhemsveckan. Han berättade om sin väg till tro på Jesus och hur det är att ta sin tro på allvar i idrottsvärlden.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Hur öppen kan man vara med sin Jesustro i idrottsvärlden egentligen? Nästan hur öppen som helst om man ska tro Pelle Hånberg som i 27 år arbetat som hockeytränare på hög nivå. En gång bad han om helande för en av sina spelare som skadat axeln svårt.

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