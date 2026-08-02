Scoutbyn blir som ett litet hem

Patrullriks Riksscoutläger som arrangeras av Salt – barn och unga i EFS vart tredje år. Den här gången äger lägret rum i Sällerhög i Västergötland mellan 2 till 8 augusti.

Temat för lägret är Mästarmötet.

Över 1000 scouter deltar i lägret.

Måndag 3 augusti

Nu är Patrullriks officiellt i gång! Nu börjar en fartfylld vecka. Man kan säga att dagen bjudit på mycket diverse roliga och fysiskt jobbiga saker. Allt ifrån uppbyggnaden av vårt eget matbord och spis, men också lägrets mäktiga lägerbålsstart.

Patrullen Eaglekottarna bygger matplats där de ska laga mat under lägret. Matilda Westlund

I och med att vi som patrull endast tilldelas en gräsplätt, var vi tvungna att snabbt komma i gång med byggandet. Vi fick hämta utplacerade slanor och surra fast stock för stock. Efter lång tids kämpande står nu ett stort bord, arbetsbänkar och en matlagnings­avdelning utplacerade vid vårt läger. Nästan som ett litet hem.

Lägerbålet på kvällen startade med långa parader från lägrets olika byar. Jag och min patrull som tillhör utmanarbyn fick förmån att leda paradledet med flaggan högt i skyn och ropa tillsammans med andra olika scoututrop.

”Eaglekotte, eaglekotte – örn, örn, örn”. Det är min patrulls påhittade rop.

Kvällen avslutades med en fantastisk kvällsgudstjänst med lovsång och predikan om ämnet ”mästaren ”. Det är även temat för denna lägerveckan. Ska bli spännande att lära sig mer om begreppet och dess upp innebörd.

Lördag 2 augusti

Nu ligger jag under sovsäcken i tältet och lyssnar på regnet som smattrar mot tältduken. Patrullriks börjar i morgon och det känns skönt att min patrull fått upp tälten och blivit lite hemmastadda här på Sällerhögs åkrar. Vi har hunnit äta god lasagne och ha en fin lovsångsandakt. En bra start helt enkelt.

Patrullen ”Eaglekottarna” åkte 11 timmar i buss från Övik till Sällerhög för att vara med på Patrullriks. Matilda Westlund

Bussresan från Övik hit till Västergötland var dock rätt trög och långsam. 11 timmar i buss är inte vanligtvis någon favorit hos mig, men några karaokestunder i bussen bidrog till att fördriva tiden. Nu känns det skönt att äntligen vara framme.

Patrullriks är något helt annat än hur det brukar se ut för mig när det kommer till läger och konferenser. Egentligen är skillnaden kanske inte så stor. Kompisar, Gud, lärdom och skratt är förmodligen en betydande del även i detta fall. Men jag är inte så van att bo ute en hel vecka med bajamajor, tält och eget matlagningsansvar. Jag tvivlar dock inte alls på min patrull Eaglekottarna. Vi har ett starkt samarbete och många bra erfarenheter som kompletterar varandra. Vi har till och med förberett en patrullflagga och lägerfiltar för kvällens kyla och nätterna i tälten.

Matilda Westlund från Dagens ungdomspanel med egengjorda lägerfiltar. Privat

Jag förväntar mig mycket skratt och glädje, men också att få träffa nya människor i olika åldrar. Jag hoppas också på att få ta del av mysiga möten med lovsång och predikan. Gärna predikningar som ger mig något att sträva efter att använda i vardagen efteråt.