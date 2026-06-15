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Benjamin Netanyahu vid en talarstol under en presskonferens i Jerusalem, med israelisk flagga bakom.
Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talar vid en presskonferens i Jerusalem under en period av hård press kring landets Iranpolitik.

Israel har hamnat i ett sämre strategiskt läge än före kriget

Dagens Israelkorrespondent Arne Lapidus om avtalet med Iran

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Det blev ett krig för mycket för Benjamin Netanyahu. Det senaste Irankriget, som han aktivt initierade, ser ut att sluta i ett avtal som försätter Israel – och honom själv ­– i ett sämre läge än före krigsutbrottet.

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