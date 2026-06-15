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Israels premiärminister Benjamin Netanyahu talar vid en presskonferens i Jerusalem under en period av hård press kring landets Iranpolitik.
Ronen Zvulun /AP/TT
Israel har hamnat i ett sämre strategiskt läge än före kriget
Dagens Israelkorrespondent Arne Lapidus om avtalet med Iran
Det blev ett krig för mycket för Benjamin Netanyahu. Det senaste Irankriget, som han aktivt initierade, ser ut att sluta i ett avtal som försätter Israel – och honom själv – i ett sämre läge än före krigsutbrottet.