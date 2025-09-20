Nyheter
Jäv avslöjat i Stockholmsförsamling – men svårt rösta bort ledningen
Endast den nu klandrade nomineringsgruppen FSJfB kan fylla sina mandat • Nomineringsgruppen har drivit på hårt för samgående med annan församling – planerna pausas efter Uppdrag gransknings avslöjande.
S:t Johannes kyrka i Stockholm.
Johannes Ottestig
I veckan avslöjade Uppdrag granskning turerna kring försäljningen av tre fastigheter i S:t Johannes församling i Stockholm. Bakom besluten står fullmäktiges största nomineringsgrupp – den enda som klarar av att fylla sina mandat i det pågående kyrkovalet.