Jäv avslöjat i Stockholmsförsamling – men svårt rösta bort ledningen

Endast den nu klandrade nomineringsgruppen FSJfB kan fylla sina mandat • Nomineringsgruppen har drivit på hårt för samgående med annan församling – planerna pausas efter Uppdrag gransknings avslöjande.

S:t Johannes kyrka i Stockholm.
Eva Janzon
Reporter
I veckan avslöjade Uppdrag granskning turerna kring försäljningen av tre fastigheter i S:t Johannes församling i Stockholm. Bakom besluten står fullmäktiges största nomineringsgrupp – den enda som klarar av att fylla sina mandat i det pågående kyrkovalet.

