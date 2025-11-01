Nyheter
Alpharörelsen: Europas unga är "den öppna generationen"
Europaledaren Charlie Crump: ”Ungdomar längtar efter något som är stabilt och håller över tid”
Charlie Crump, Europaledare för Alpha Youth, gläds över tonåringar som vill lära sig mer om kristen tro. Här utanför Citykyrkan i Stockholm.
Thomas Österberg
Europaledaren för Alpha Youth berättar om nya
Alphagrupper bland tonåringar i Spanien, Polen och Sverige – och om det som
kallas den ”tysta väckelsen” bland unga i Storbritannien. Nyligen lämnade
Charlie Crump London för att flytta till Västerås.