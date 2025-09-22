Nyheter

JO granskar kommun efter bråket om de öldrickande prästerna

Fick två präster prickade i domkapitlet och blev sedan dömd till fängelse för misshandel av en av prästerna

Splitbild: Församlingshem och punkband på släpkärra med plastdöskalle fastsurrad.
De två prästerna fick en skriftlig erinran för sitt beteende, där de druckit öl och deltagit i en spontan konsert med dödsskallesymbol och rökmaskin utanför församlingshemmet i Nödinge.
Jacob Zetterman
Reporter
JO kommer att granska Ale kommun, utifrån hur de agerat då två präster bedömdes ha skadat kyrkans anseende då de drack öl och lyssnade på rock utanför ett församlingshem. 

göteborgs stift ale kommun domkapitlet nyheter

