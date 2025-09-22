Nyheter
JO granskar kommun efter bråket om de öldrickande prästerna
Fick två präster prickade i domkapitlet och blev sedan dömd till fängelse för misshandel av en av prästerna
De två prästerna fick en skriftlig erinran för sitt beteende, där de druckit öl och deltagit i en spontan konsert med dödsskallesymbol och rökmaskin utanför församlingshemmet i Nödinge.
JO kommer att granska Ale kommun, utifrån hur de agerat då två präster bedömdes ha skadat kyrkans anseende då de drack öl och lyssnade på rock utanför ett församlingshem.