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JO kritiserar förskola för pridetåg – avråder från ”liknande aktiviteter”

Vårdnadshavare som anmälde kommunal förskola fick rätt

En kommunal förskola i Kalmar kommun anordnade ett pridetåg i höstas. Bilden är fotograferad på en annan förskola än den som nämns i artikeln.
Johannes Ottestig Reporter
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En kommunal förskola i Kalmar kommun anordnade ett pridetåg i höstas. Nu har Justitieombudsmannen beslutat att detta var fel. Dessutom skriver chefs-JO att framtida aktiviteter för barnen ”som kan uppfattas som […] meningsyttringar” bör undvikas.

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