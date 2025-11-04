Nyheter
Jonatan Alfvén kritiserade våldtäktsdom – får medhåll av ministrar
Har i flera års tid namngett dömda sexualbrottslingar på sociala medier – samtidigt pågår polisutredningar mot barnrättsaktivisten, som är misstänkt för grovt förtal
Jonatan Alfvén har länge varit engagerad i frågor om sexuella övergrepp mot kvinnor och barn.
Svenska toppolitiker har krävt skärpt lagstiftning efter att det framkommit att en våldtäktsdömd man inte behöver lämna Sverige efter avtjänat straff. En annan som har reagerat negativt är Elon Musk.