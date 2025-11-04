Nyheter

Jonatan Alfvén kritiserade våldtäkts­dom – får medhåll av ministrar

Har i flera års tid namngett dömda sexualbrottslingar på sociala medier – samtidigt pågår polisutredningar mot barnrättsaktivisten, som är misstänkt för grovt förtal

Jonatan Alfvén har länge varit engagerad i frågor om sexuella övergrepp mot kvinnor och barn.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Svenska toppolitiker har krävt skärpt lagstiftning efter att det framkommit att en våldtäktsdömd man inte behöver lämna Sverige efter avtjänat straff. En annan som har reagerat negativt är Elon Musk.

