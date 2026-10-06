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KD-politiker självkritiska när det gäller minskat stöd från kristna
Per Landgren och Stefan Svensson tror att orimliga utvisningar kan ha skrämt bort väljare
Aktivister samlas för att protestera mot utvisningar till Afghanistan. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
Tord Eriksson
I väntan på Kristdemokraternas eftervalsanalys sticker nu två KD-politiker ut hakan. De menar att partiet kan ha tappat många kristna väljare på grund av orimliga utvisningar av tonåringar och skötsamma familjer.