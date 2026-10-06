Nyheter

KD-politiker självkritiska när det gäller minskat stöd från kristna 

Per Landgren och Stefan Svensson tror att orimliga utvisningar kan ha skrämt bort väljare

Aktivister samlas för att protestera mot utvisningar till Afghanistan. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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I väntan på Kristdemokraternas eftervalsanalys sticker nu två KD-politiker ut hakan. De menar att partiet kan ha tappat många kristna väljare på grund av orimliga utvisningar av tonåringar och skötsamma familjer.

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