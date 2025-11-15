Nyheter
KD-topp frustrerad över domar mot Koranbrännare men inte Palestinaaktivister
Alice Teodorescu Måwe (KD) vill ha en översyn av hetslagstiftningen - hoppas få med sig partiet under rikstinget i helgen.
Alice Teodorescu Måwe på Kristdemokraternas riksting i Linköping
Jacob Zetterman
Sverige måste se över hur lagen om hets mot folkgrupp tillämpas eftersom det är så skevt när koranbrännare kan dömas men inte Palestinaaktivister. Det menar Alice Teodorescu Måwe (KD), som på Kristdemokraternas riksting hoppas få med sig partiet bakom sitt förslag.