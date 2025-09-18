Nyheter
KD:s kritik efter stoppad fritidsgård: ”Vi skulle kunna lämna koalitionen”
”De har velat visa sig handlingskraftiga. Det har lite grand att göra med att det är val om ett år”, säger KD-toppen LarsÅke Magnusson
Kristine Hästmark (M), kommunalråd och ordförande i allmänna utskottet i Gnosjö kommun, och LarsÅke Magnusson (KD), ledamot i allmänna utskottet.
Claes Loberg & privat
Gnosjö kommuns stopp för Hamnkyrkans fritidsgård har orsakat
en reva i kommunens styrande koalition. Nu ska KD diskutera sitt förtroende för koalitionspartnern M.