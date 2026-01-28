Nyheter
Kristen iranier från Västerås dödades under regimprotesterna
”Vi som kristna är inte kallade att förbanna någon, utan vi ska välsigna alla, men i den här situationen är det svårt att öppna sin mun”• Kyrkan höll minnesstund i söndags för 39-årige Ehsan Afsharimanesh
Minnesstund för Ehsan Afsharimanesh hölls i Korskyrkan i Västerås i söndags, där Västerås persisktalande kyrka har sin verksamhet.
Privat
Ehsan Afsharimanesh från Västerås är ett av tiotusentals dödsoffer efter att den iranska regimen slagit till hårt mot alla som protesterat mot deras styre.