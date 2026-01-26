Nyheter

Vad gör kyrkorna om det blir krig i Sverige?

”Det är då vårt ansvar att finnas till hands för människor som störst” • Fem samfundföreträdare: Så rustar vi oss för beredskap i kyrkan.

Hand håller gul broschyr om kris och krig framför mörk kyrksiluett. Bilden är ett montage.
Det nya säkerhetsläget berör hela samhället – också kyrkorna, som nu ska göra sig redo för att kunna fungera om Sverige hamnar i krig.
Arash Asadi
Arash Asadi Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Framtidens historiker kommer att fundera på om kalla kriget återkom i vår tid eller om det i själva verket aldrig hade upphört. Svenska politiker och myndigheter varnar nu för att Sverige kan komma att hamna i krig.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

församlingsliv krisberedskap krig försvarsmakten nyheter ledarskap

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning