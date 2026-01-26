Nyheter
Vad gör kyrkorna om det blir krig i Sverige?
”Det är då vårt ansvar att finnas till hands för människor som störst” • Fem samfundföreträdare: Så rustar vi oss för beredskap i kyrkan.
Det nya säkerhetsläget berör hela samhället – också kyrkorna, som nu ska göra sig redo för att kunna fungera om Sverige hamnar i krig.
Claudio Bresciani/TT & Freepik
Framtidens historiker kommer att fundera på om kalla kriget återkom i vår tid eller om det i själva verket aldrig hade upphört. Svenska politiker och myndigheter varnar nu för att Sverige kan komma att hamna i krig.