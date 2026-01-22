Nyheter

Bara en svensk följeslagare när svenska delen av programmet återupptas

Följeslagare från Sverige, Norge och Schweiz nekades inresa till Israel – gruppen måste avstå från kontinuerlig närvaro söder om Hebron

Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och Palestina. Följeslagare går med barn från skolan till deras hem i an Nu'man.
Eva Janzon
Eva Janzon Reporter
Publicerad

Efter ett års paus återupptas nu den svenska delen av följeslagar-programmet i Israel och Palestina. Eftersom flera i den internationella gruppen nekats inresa i Israel är skaran på plats mindre än planerat.

