Nyheter
Bara en svensk följeslagare när svenska delen av programmet återupptas
Följeslagare från Sverige, Norge och Schweiz nekades inresa till Israel – gruppen måste avstå från kontinuerlig närvaro söder om Hebron
Ekumeniska följeslagarprogrammet i Israel och Palestina. Följeslagare går med barn från skolan till deras hem i an Nu'man.
Mina Olsson, Mina Olsson
Efter ett års paus
återupptas nu den svenska delen av följeslagar-programmet i Israel och
Palestina. Eftersom flera i den internationella gruppen nekats inresa i Israel är skaran på plats mindre än planerat.