Kristna värdepartiet ville opinionsbilda mot abort i norra Sverige: Mötte motstånd 

Hade svårt att hitta en lokal där de var välkomna • Både kyrkor och företag sa nej • Partiledaren Mats Selander menar dock att det ändå är ett öppnare klimat i Norrland, än övriga Sverige.

Under sin opinionsbildande resa hölls en demonstration emot abort, framför stadshuset i Kiruna.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

Två föredrag på temat ”Abort och evangeliet” samt en demonstration mot Sveriges liberala abortlag. Det blev summan när Kristna värdepartiets grundare företog en opinionsbildande Norrlandsresa i helgen.

