Kristna värdepartiet ville opinionsbilda mot abort i norra Sverige: Mötte motstånd
Hade svårt att hitta en lokal där de var välkomna • Både kyrkor och företag sa nej • Partiledaren Mats Selander menar dock att det ändå är ett öppnare klimat i Norrland, än övriga Sverige.
Under sin opinionsbildande resa hölls en demonstration emot abort, framför stadshuset i Kiruna.
Mats Selander
Två föredrag på temat ”Abort och evangeliet” samt en demonstration mot Sveriges liberala abortlag. Det blev summan när Kristna värdepartiets grundare företog en opinionsbildande Norrlandsresa i helgen.