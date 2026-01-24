Nyheter
Pastorn: Oerhört rörd och glad att det var just Mona som vann
Församlingsmedlemmen Mona vann just knappt 10 miljoner kronor i Postkodlotteriet och meddelade att en del av vinsten skulle gå till Equmeniakyrkan i Hökerum, som kämpar med ekonomin • "Det går med minus" medger ordförande.
Equmeniaförsamlingen i Hökerum utanför Ulricehamn.
Andreas Skoog
Såväl pastorn som ordföranden i Equmeniakyrkan i Hökerum är överens: Mona Levenby var helt rätt person att få ta hem en storvinst. Både pastorn Eva Joelsson och ordförande Annika Rabe beskriver en oerhört generös människa som ställer upp för andra så mycket hon bara kan.