Nyheter

Pastorn: Oerhört rörd och glad att det var just Mona som vann

Församlingsmedlemmen Mona vann just knappt 10 miljoner kronor i Postkodlotteriet och meddelade att en del av vinsten skulle gå till Equmeniakyrkan i Hökerum, som kämpar med ekonomin •  "Det går med minus" medger ordförande.

Flygfoto över blå träbyggnad och omgivande villor i grönt bostadsområde
Equmeniaförsamlingen i Hökerum utanför Ulricehamn.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Såväl pastorn som ordföranden i Equmeniakyrkan i Hökerum är överens: Mona Levenby var helt rätt person att få ta hem en storvinst. Både pastorn Eva Joelsson och ordförande Annika Rabe beskriver en oerhört generös människa som ställer upp för andra så mycket hon bara kan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

eva joelsson equmeniakyrkan postkodlotteriet församlingsliv nyheter ulricehamn församlingsekonomi

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning