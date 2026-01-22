Nyheter
Året 2016 trendar i sökningar – det här var de stora kristna händelserna det året
Ses som en slags brytpunkt • Unga längtar till hur det var för ett decennium sedan – hur såg det ut i den svenska kristenheten det året?
Dagens pappersversion av årskrönikan 2016.
Dagen arkiv
Ett nytt år brukar innebära att vi blickar framåt. Ändå verkar allt fler unga vilja göra tvärtom. Just nu trendar det att se tillbaka på året 2016. Dagen har därför blickat tillbaka till vad som präglade den kristna världen det året.