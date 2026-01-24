Nyheter
Mona vann miljoner i Postkodlotteriet: "Ska dela vinsten med min församling"
Tänker dela vinsten lika med sina döttrar. Av hennes fjärdedel vill pensionären Mona hjälpa sin församling ekonomiskt • Var just hemkommen från församlingens årsmöte när hon fick veta att hon vunnit..
Mona från Ulricehamn vann 9,7 miljoner kronor.
Skärmdump TV4
När Postkodlotteriet med Rickard Sjöberg i spetsen i veckan kom till Ulricehamn för att dela ut många miljoner i den så kallade Grannyran var pensionären Mona en av storvinnarna. På stående fot lovade hon att förstärka kassan i den lilla Equmeniaförsamling som hon tillhör.