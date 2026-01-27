Nyheter

Equmeniaföreningar i topp bland utförare av Fritidskortet

Marcus Lind: ”Vi är den näst största gruppen efter Scouterna”

Scouterna i Equmenia i Lerum är anslutna till Fritidskortet. Före jul tillverkade de en stor adventsljusstake, som ställdes på taket på Equmeniakyrkan.
För drygt fyra månader sedan lanserade regeringen Fritidskortet, som ett sätt att subventionera unga som vill ha en aktiv fritid. Vid det här laget har hela 52 lokala Equmeniaföreningar gått med i systemet.

