Nyheter
Kristna iranier i Sverige försöker hålla hoppet uppe trots tusentals döda i Iran
”Det här är en fråga för hela västvärlden, för alla de demokratiska värderingar och principer som vi har” • ”Sedan drar de ut människorna, ställer upp dem och skjuter dem bara för att visa resten av huset att ingen ska gå ut och protestera”
Medlemmarna i persiska EFS-föreningen i Hammarbykyrkan i Stockholm har satt upp bilder på väggarna i kyrkan som visar en liten del av de människor som dödats under de omfattande demonstrationerna mot regimen i Iran.
Johannes Ottestig
Porträtt på personer som har dödats av regimen i Iran den senaste tiden hänger på väggarna i Hammarbykyrkan. Under den persiska gudstjänsten torkas också många tårar. Men mitt i bedrövelsen betonar prästen Annahita Parsan att ljuset har besegrat mörkret.