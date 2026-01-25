Nyheter
”Jag tror att många vill ta Bibeln på allvar, kosta vad det kosta vill”
Allt fler unga anser att Bibeln säger att endast män kan leda församlingen. • Tre kvinnliga pastorer: Känner sorg och förvåning.
Allt fler unga kristna menar att Bibeln lär att kvinnor inte får leda församlingen. "Sorgligt om vi nu skulle ta ett steg bakåt."
Daiga Ellaby
Förvåning, sorg och viss förståelse är reaktionen från tre kvinnliga pastorer, apropå att allt fler unga kristna ifrågasätter att kvinnor kan vara ledare i församlingen.