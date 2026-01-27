Nyheter
Bethel Church gör ny avbön efter nya anklagelser om pastors trakasserier
Har sedan innan anklagats för att ha gjort research och därefter förmedlat fejkade "budskap från Gud" • ”Vi har sårat och skrämt människor för att vi inte berättade hela sanningen”.
Bethel church i Redding, Kalifornien.
Chris Law / Wikimedia Commons
I en dokumentär framförs nya anklagelser mot Shawn Bolz, bland annat gällande sexuella trakasserier. Nu medger ledningen för Bethel Church – som tidigare brukade lyfta fram den skandalomsusade pastorn – att de borde ha agerat på ett annat sätt för flera år sedan.