Nyheter

Bethel Church gör ny avbön efter nya anklagelser om pastors trakasserier

Har sedan innan anklagats för att ha gjort research och därefter förmedlat fejkade "budskap från Gud" • ”Vi har sårat och skrämt människor för att vi inte berättade hela sanningen”.

Bethel church i Redding, Kalifornien.
Johannes Ottestig
Johannes Ottestig Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

I en dokumentär framförs nya anklagelser mot Shawn Bolz, bland annat gällande sexuella trakasserier. Nu medger ledningen för Bethel Church – som tidigare brukade lyfta fram den skandalomsusade pastorn – att de borde ha agerat på ett annat sätt för flera år sedan.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

profetior och profetisk tjänst nyheter bethel church sexuella övergrepp usa shawn bolz

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning