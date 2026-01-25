Nyheter
Anetas bror sköts till döds inför sin son - nu vädjar hon om ansvarstagande
Är en av initiativtagarna till galan Det räcker! • "Vi förstår att en gala inte kommer att påverka gängvåldet över en natt, men det är ett startskott.
Aneta Demir, syster till Mikael Janicki som mördades av en gängkriminell tonåring i Skärholmen i april 2024.
Urban Thoms
Hennes lillebrors mördare, en 17-årig gängkriminell, fick 14 års fängelse. Men Aneta Demir och hennes familj fick livstid med sorg. Efter mordet i Skärholmen kan hon inte längre hålla tyst.