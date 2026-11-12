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Kristen organisation inte välkommen till forum för mänskliga rättigheter
Uppfattas som kränkande för muslimer – nekas monter på MR-dagarna
Den kristna organisationen Set my people free nekas att ha en monter på de kommande MR-dagarna i Karlstad.
Jacob Zetterman & Mänskliga Rättighetsdagarna
Den kristna organisationen Set my people free nekas att ha en monter på de kommande Mänskliga rättighetsdagarna (MR-dagarna) i Karlstad. Anledningen är bland annat att deras budskap kan uppfattas som kränkande mot muslimer.