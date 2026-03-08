Nyheter

Dramatiskt ledarskifte i Uppsala Pingst – alla avgår

Förtroendekris inom församlingsledningen • Kollektivt beslut att avgå, enligt Richard Svensson från Pingst nationellt • Här är de som ska ingå i övergångsstyrelse

Beskedet om att hela församlingslämningen i Uppsala Pingst med omedelbar verkan avgår kom på söndagen.
Hela församlingsledningen i Uppsala Pingst avgår med omedelbar verkan – och samtidigt inleds en process där pastorn och föreståndaren Dan Salomonsson ska växlas mot en efterträdare. Det meddelades församlingen i anslutning till söndagens förmiddagsgudstjänst.

