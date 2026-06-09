Kristet kafé i Tyskland tvingas stänga efter upprepad vandalisering

Café Stay har drivits av Zeal Church i tyska Leipzig sedan hösten 2023. Men efter återkommande vandalisering har församlingen bestämt sig för att stänga verksamheten. Bilden visar en attack då okända personer klottrat "Kein geld für fundis" ("Inga pengar till fundamentalister") på kaféets fönster. Zeal Church

Föreståndaren pekar ut vänsterextrema • Men staden tillbakavisar kritiken – anser att attackerna inte hotar religionsfriheten

Den evangelikala församlingen Zeal Church öppnade ett kafé i den tyska staden Leipzig för drygt två år sedan. Men efter fler än 25 incidenter, där bland annat rutor har krossats och färg har sprejats, väljer nu församlingen att stänga kaféet.

Beskedet lämnades av församlingens huvudpastor René Wagner i samband med söndagens gudstjänst. Enligt den kristna tidningen Idea har församlingsledningen kommit fram till att det är för dyrt att driva verksamheten vidare.

Enbart en smörsyraattack som inträffade i december i fjol kostade församlingen motsvarade cirka 200 000 kronor eftersom hela golvet behövde bytas.

Ett sönderslaget fönster. Zeal Church

Idea skriver att René Wagner betonade att beslutet inte hade varit lätt. Han konstaterade att det bakom kaféet, som öppnade i september 2023 och som har gått under namnet Café Stay, finns jobb, människor med hjärta och själ, böner och ”många sömnlösa nätter, mycket pengar”.

Offentliga uttalanden

Den 2 december i fjol publicerade Zeal Church ett offentligt uttalande på sin hemsida där ledningen berättade att alla dittills utförda 21 attacker mot Café Stay hade anmälts till polisen. Av brevet framkom också att församlingen hade anklagats för bland annat homofobi, omvändelseförsök, antifeminism och för att vara abortmotståndare.

Någon har klottrat "Stay Gay" på kaféets fönster. Zeal Church

Den 23 januari i år – efter den 24 attacken mot Café Stay – publicerade Zeal Church ytterligare ett offentligt uttalande. Det beskrevs som ett ”motuttalande” efter ett skriftligt svar som stadens avdelning för allmän ordning gett på en fråga från en politisk grupp i Leipzig som ville veta hur staden såg på attackerna mot Café Stay.

I sitt svar skrev avdelningen för allmän ordning bland annat att attackerna inte innebar något hot mot religionsfriheten.

”Avskräckande och skrämmande effekt”

Zeal Church skrev i sitt ”motuttalande” att de dokumenterade attackerna mot Café Stay inte längre kunde ”betraktas som isolerade vandalismhandlingar”. ”Attackerna är tydligt och upprepade gånger relaterade till vår religiösa identitet, teologi och trosutövning.”

I brevet skrev Zeal Church också att även om avdelningen för allmän ordning uppger att det inte finns några direkta effekter på andra religiösa samfund, ”förbiser denna bedömning den avskräckande och skrämmande effekten av sådana attacker”.

Personal från räddningstjänsten inspekterar skadorna i Café Stay efter en attack. Zeal Church

Några månader senare – och efter ytterligare attacker – har församlingen alltså bestämt sig för att stänga Café Stay. Men samtidigt som René Wagner gav det tråkiga beskedet klargjorde han enligt Idea att personerna bakom attackerna inte hade segrat.

– De vänsterextrema extremisterna i Leipzig har inte vunnit. De har inte stängt en kyrka. De har inte stoppat en församling. De har inte förhindrat en väckelse. De har inte hindrat en enda själ från att möta Jesus. Även om affärsverksamheten upphör finns församlingen kvar.