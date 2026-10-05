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Kristna dödsoffer i Gaza när Israel försökte eliminera en Hamas-topp

Sorg och vrede i den kristna minoriteten efter att mor och dotter dödades

Begravning i Gaza stad efter att Maysa Abu Daoud och Mary al-Najjar, medlemmar i den grekisk-ortodoxa församlingen, dödats i en israelisk attack riktad mot en Hamas-topp.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Den kristna minoriteten i Gaza försöker hålla sig borta från konflikten mellan Israel och Hamas. Trots det så dödades två kristna palestinier i lördags när Israel bombade ett hus i jakt på en av Hamas ledare.

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