Kristna trons utmaningar i samhället samtalsämne under ”Uppdrag: Guds rike”
Ledarkonferens i Folkungakyrkan i Stockholm samlade 130 deltagare
Engagerade samtal om vem Gud är, vid konferensen ”Uppdrag Guds rike” i Folkungakyrkan, Stockholm.
Thomas Österberg
Hur kan Guds rike ta sig uttryck i näringslivet, i skolan,
vården eller i konsten? Ledarkonferensen ”Uppdrag: Guds rike” är tänkt att vara
en mötesplats för kristna som vill fördjupa hur tron kan påverka vardagen och
yrkeslivet utifrån en klassiskt evangelisk grund.