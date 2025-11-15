Nyheter

Kristna trons utmaningar i samhället samtalsämne under ”Uppdrag: Guds rike”

Ledarkonferens i Folkungakyrkan i Stockholm samlade 130 deltagare

Engagerade samtal om vem Gud är, vid konferensen ”Uppdrag Guds rike” i Folkungakyrkan, Stockholm.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
Publicerad Senast uppdaterad

Hur kan Guds rike ta sig uttryck i näringslivet, i skolan, vården eller i konsten? Ledarkonferensen ”Uppdrag: Guds rike” är tänkt att vara en mötesplats för kristna som vill fördjupa hur tron kan påverka vardagen och yrkeslivet utifrån en klassiskt evangelisk grund.

