Kyrkan i domstolskonflikt med Naturskyddsföreningen om avverkning

Beslut gör att Luleå stift måste göra en ny avverkningsplan

Bild från det aktuella området i Bygdeå. Enligt Naturskyddsföreningen Västerbotten finns det gott om senvuxna naturvärdesträd i området. Granen mitt i bilden är cirka 250 år gammal.
Albin Larsson
Albin Larsson Printredaktör och reporter
En konflikt om en skogsavverkning norr om Umeå har blossat upp mellan miljöorganisationen Naturskyddsföreningen Västerbotten och Svenska kyrkan. Efter ett beslut i mark- och miljödomstolen får kyrkan avvakta sina planer. Det är inte första gången de båda parterna möts i rätten.

