L-ledaren tog med quiz till Tidöledarna – med fråga om nattvarden

Tidö-partiernas ledare möttes i Strängnäs hemma hos Ulf Kristersson för att staka ut en gemensam väg framåt. "Vi är inte överens om alla saker, men det kommer vi att lösa den här gången också".

Statsminister Ulf Kristersson (M) hälsar Simona Mohamsson (L) välkommen till huset i Strängnäs där de ska komma överens om en gemensam ungefärlig färdriktning för nästa mandatperiod.
Nils Abenius
Nils Abenius Reporter
Publicerad

Jimmie Åkesson kom i jultröja och Simona Mohamsson hade förberett ett quiz med inslag av religionskunskap. Partiledarna samlades hemma hos statsministern för en arbetslunch inför nästa mandatperiod.

