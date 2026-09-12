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Läkarmissionen och Sida – ett år av frågor och ovisshet
Fortfarande stora frågetecken kring Sidas behandling av Läkarmissionen
För ett år sedan inledde biståndsmyndigheten Sida den granskning av Läkarmissionen som ledde till att organisationen polisanmäldes.
Natanael Gindemo
För ett år sedan inledde biståndsmyndigheten Sida den granskning av Läkarmissionen som ledde till att organisationen polisanmäldes. Fallet är omgärdat av sekretess och oklarheter. Här går Dagen igenom vad som har hänt.