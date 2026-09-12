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Läkarmissionen och Sida – ett år av frågor och ovisshet

Fortfarande stora frågetecken kring Sidas behandling av Läkarmissionen

För ett år sedan inledde biståndsmyndigheten Sida den granskning av Läkarmissionen som ledde till att organisationen polisanmäldes.
Eva Janzon Reporter
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För ett år sedan inledde bistånds­myndigheten Sida den granskning av Läkar­missionen som ledde till att organisationen polisanmäldes. Fallet är omgärdat av sekretess och oklarheter. Här går Dagen igenom vad som har hänt.

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