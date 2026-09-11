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Kristna profiler: Så tänker vi rösta

Pastorer och kyrkoledare berättar om sina vägval i ett val där migration, klimat, människosyn och regeringsfrågan väger tungt

Dagen har frågat några kyrkliga profiler vad de tänker rösta på. Christian Mölk, Eleonore Gustafsson, Eleonore Gustafsson, Lisa Fredlund, Karin Wiborn och Peter Paulsson.
Jacob Zetterman Reporter
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På med finkläderna, för på söndag är det inte bara gudstjänst, utan också riksdagsval. Dagen har frågat några kyrkliga profiler vad de tänker rösta på, där vissa uppmanar att rösta på Tidöpartierna, medan andra föredrar oppositionen.

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