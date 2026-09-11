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Ungdomsledare döms till två och ett halvt års fängelse för våldtäkt mot barn

Domstolen: ”Utnyttjade Bibelns ord och tankesätt för att förmå målsäganden att delta i handlingarna”

HELSINGBORG 2025-12-17 Sveriges rikes lag i Sal 1 i Helsingborgs tingsrätt på Konsul Perssons Plats i Helsingborg i december 2025.
Thomas Österberg
Thomas Österberg Reporter
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En 45-årig man – tidigare ungdomsledare i en frikyrka i Småland – döms till två och ett halvt års fängelse för våldtäkt mot barn. Mannen som för 16 år sedan förgrep sig på den då minderåriga flickan döms också att betala skadestånd.

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