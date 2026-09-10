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Här är kyrkan som inte längre får servera hembakat till kyrkkaffet

En 130-årig tradition har precis gått i graven efter att en livsmedelskontroll beslutat att Andreaskyrkan i Klippan inte längre får bjuda på hembakat

Ragnhild Karlsson är ordförande i Andreaskyrkan i Klippan, en församling som inte längre får servera hembakade bullar till kyrkkaffet.
Jacob Zetterman
Jacob Zetterman Reporter
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Andreaskyrkan i Klippan har alltid serverat hembakat till kyrkkaffet på söndagar. Men en livsmedelsinspektion har satt stopp för det, till på köpet fick kyrkan betala nästan 10 000 kronor för beskedet.

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