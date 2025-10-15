Nyheter

Läkare hedras av Umeå universitet för sin insats i Kongo

Ellinor Ädelroth, 77, får förtjänstmedalj för sitt vetenskapliga och humanitära arbete

Ellinor Ädelroth, lungläkare och professor emeritus vid Umeå universitet, tillsammans med en liten flicka som 2011 var patient på Panzisjukhuset. I dag är hon vuxen och kan inte identifieras utifrån bilden.
Urban Thoms
Urban Thoms Reporter
Publicerad

När Ellinor Ädelroth för tretton år sedan lät pensionera sig gick hon från att vara professor vid Umeå universitet till att bli volontär i Kongo. Nu belönas hon med universitetets förtjänstmedalj för sitt vetenskapliga och humanitära arbete.

Läs Dagen en hel månad för endast 29 kr*

* Därefter 189 kr per månad

Dagen Digital

Klicka här

umeå nyheter denis mukwege priser och utmärkelser kongo

Rekommenderade artiklar från Dagen

Fler artiklar från samma avdelning