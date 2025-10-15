Nyheter
Läkare hedras av Umeå universitet för sin insats i Kongo
Ellinor Ädelroth, 77, får förtjänstmedalj för sitt vetenskapliga och humanitära arbete
Ellinor Ädelroth, lungläkare och professor emeritus vid Umeå universitet, tillsammans med en liten flicka som 2011 var patient på Panzisjukhuset. I dag är hon vuxen och kan inte identifieras utifrån bilden.
Privat
När Ellinor Ädelroth för tretton år sedan lät pensionera sig gick hon från att vara professor vid Umeå universitet till att bli volontär i Kongo. Nu belönas hon med universitetets förtjänstmedalj för sitt vetenskapliga och humanitära arbete.